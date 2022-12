"Ze was een vrouw uit de duizend. Ze stond altijd en voor iedereen klaar". Familie en vrienden van het slachtoffer getuigen vandaag op het assisenproces in Tongeren. De 59-jarige Halenaar doodde zijn ex-vriendin met 53 messteken nadat ze uit de relatie stapte en liet weten dat ze iemand nieuw leerde kennen. Het slachtoffer was een goedlachse en hulpvaardige vrouw. De beschuldigde wordt als jaloers en bezitterig beschreven. Over één ding waren alle getuigen het eens: iedereen was opgelucht toen de vrouw een punt zette achter de relatie.