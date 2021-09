Politie Carma brengt rijgedrag van vrachtwagenchauffeurs in kaart

Eén van de drie rechters in de zaak Reuzegom heeft beslist zich terug te trekken. Dat meldt de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt in een persbericht. Tijdens de inleidende zitting afgelopen vrijdag beweerde een advocaat van de Leuvense studentenclub dat een van de drie rechters partijdig zou zijn omdat ze banden zou hebben met de KU Leuven, een benadeelde partij in de zaak. De Hasseltse rechtbank laat nu weten dat de rechter in kwestie zelf besloten heeft om zich terug te trekken en vervangen zal worden door een andere magistraat. In de zaak Reuzegom staan 18 leden terecht voor de dood op Sanda Dia. De ingenieursstudent liet het leven na een uit de hand gelopen studentendoop drie jaar geleden. Herbekijk hier de reportage over de start van het proces uit het TVL Nieuws van 24/09/2021: