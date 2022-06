Politie controleert extra maar kersendieven blijven toeslaan in Haspengouw

De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft woensdag het ‘danserke’ kunnen arresteren. De 25-jarige verdachte wist de voorbije weken meerdere mensen al dansend te bestelen in het Hasseltse uitgaansleven. De politie kon het ‘danserke’ woensdagnamiddag inrekenen. Het gaat om een 25-jarige man die illegaal in ons land verblijft. Hij wordt er van verdacht minstens vijf gauwdiefstallen in de Hasseltse uitgaansbuurt te hebben gepleegd. Al dansend stal hij meerdere portefeuilles en gsm’s van beschonken feestvierders. De rechercheurs konden het ‘danserke’ identificeren op basis van camerabeelden en getuigenissen van slachtoffers. Na zijn arrestatie woensdag werd de twintiger verhoord door de politie. Gisteren werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste om de man aan te houden en over te brengen naar de gevangenis. Later volgt meer in het TVL Nieuws.