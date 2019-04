Politie gaat boetes uitdelen in Hasseltse fietsstraten

Afgelopen weekend kon de politie van Limburg Regio Hoofdstad 4 straatracers en meerdere bestuurders voor overdreven snelheid en onaangepast rijgedrag onderscheppen. Twee bestuurders waren hierbij onder invloed. Op de Sint-Truidersteenweg in Herk-de-Stad werden later die avond rond 23.00 uur twee racende bestuurders onderschept. Op deze weg bedraagt de toegelaten snelheid 70 km/uur. Eén van deze bestuurders was onder invloed van alcohol en haalde snelheden tot 140 km/uur. Bij het andere voertuig bedroeg de maximum gemeten snelheid 180 km/uur. 140 km/uur in bebouwde komZaterdag werd op de Trichterheideweg in Hasselt rond 02.00 uur een voertuig onderschept dat snelheden haalde tot 140 km/uur waar 50 km/uur is toegelaten. Ook deze bestuurder beging verschillende verkeersovertredingen en hanteerde een onaangepaste rijstijl. Snelheden tot 190 km/uurOp de Boudewijnlaan in Diepenbeek werden rond 01.30 uur nog twee straatracers onderschept. Een patrouille merkte een voertuig op met een hoge snelheid waar de maximum toegelaten snelheid 90 km/uur bedroeg. De ploeg zette de achtervolging in en haalde hierbij snelheden van 190 km/uur. Tijdens de achtervolging wordt de ploeg ingehaald door een ander voertuig. De maximum toegelaten snelheid bedroeg op dat moment 120 km/uur. De voertuigen werden uit het verkeer gehaald. De bestuurder van één van de wagens was onder invloed van alcohol en drugs en was in het bezit van een gebruikershoeveelheid cannabis. Zijn wagen was bovendien niet verzekerd en werd getakeld. De politie Limburg Regio Hoofdstad stelde de nodige processen-verbaal op. De rijbewijzen van de chauffeurs werden (tijdelijk) ingetrokken.