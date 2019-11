Politie gaat extra flitsen bij wegenwerken op Grote Ring

In Sint-Truiden is er deze middag opnieuw een vrachtwagen tegen de brug aan Stayen gebotst. Het is niet de eerste keer dat er een voertuig tegen de spoorwegbrug rijdt. De vrachtwagen met oplegger reed in de richting van het stadion van STVV en kwam tegen de brug terecht. Het voertuig liep daarbij schade op waardoor er brandstof op het wegdek is gelekt. De brandweer Zuid-West Limburg is ter plaatse om de weg schoon te maken. De N3 blijft voorlopig afgesloten. Later volgt meer in het TVL Nieuws.