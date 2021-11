Politie knalt met combi tegen gevel in Beringen: twee agenten gewond

door Luc Moons

In Beringen zijn twee agenten gewond geraakt toen ze met hun politiewagen tegen de gevel van een huis knalden. Ze werden opgeroepen voor een dringende politie-interventie. Eén agent ligt nog in het ziekenhuis, de andere is al thuis. Er is behoorlijk wat schade. De voordeur en de gevel van het huis moesten onderstut worden. Het had erger kunnen aflopen. Aan de voorkant lag een oudere vrouw te slapen. De agenten hebben vermoedelijk een auto, die geparkeerd stond voor haar raam, kunnen ontwijken en zijn ingereden op de voordeur.