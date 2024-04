-In Pelt moet de politie een illegale rave party stilleggen aan het kanaal. De politie was er op tijd bij, want het feest was nog in opbouw. 150 feestvierders waren er ter plaatse gekomen.- In Bilzen heeft het bloesemfestival een recordeditie achter de rug. Zo'n 3000 mensen kwamen samen in Alden Biesen en daar zat het mooie lenteweer ook voor iets tussen.- Ook bloesems maar vooral bloemen in Herk-de-Stad, daar was de tijd weer aangebroken voor de jaarlijkse bloemenmarkt. De marktgangers kwamen van overal en het aanbod was zeer divers.- In Score veel aandacht voor voetbal met de zege van Genk in Antwerp, de promotiekansen van Lommel en Patro Eisden, maar ook voor het voetbalfeest in Bilzen voor de topper Belisia-Sporting Hasselt in tweede nationale.