Een 81-jarige fietsster uit Bocholt is om het leven gekomen na een ongeval in Pelt. De vrouw werd aangereden door een wagen op de Peerderbaan. De bestuurder van de wagen verkeert in shock. Het kruispunt is gekend als een gevaarlijk oversteekpunt. Een verkeersdeskundige moet onderzoeken wat er precies gebeurd is. Meer in het TVL Nieuws om 18 uur 30.