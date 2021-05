Politie LRH heeft nieuw commandocentrum

De wolf heeft opnieuw toegeslagen, dit keer in Oudsbergen. In een wei bij een boer in Meeuwen is een koe doodgebeten. Het werk van één of meerdere wolven. Daar gaat ook het Agentschap Natuur en Bos van uit, al moet DNA-analyse 100 procent zekerheid brengen. Het is de eerste keer dat de wolf in Limburg een koe doodt. De boeren in de buurt zijn razend. Hun schapen waren al niet veilig voor de wolf. Volgens de boeren en volgens burgemeester Lode Ceyssens geldt dat nu ook voor de koeien in de wei en is hiermee een duidelijke grens overschreden. Ceyssens ziet in het incident het ultieme bewijs dat we in Limburg met een probleemwolf te maken hebben. Hij vraagt dat er ingegrepen wordt. Alle weides voor paarden en runderen wolf-proof maken met elektrische rasters: dat is onbegonnen werk.