- Een 15-jarige jongen uit Hasselt krijgt tot 5.000 haatberichten op sociale media na de vermeende needle spiking op het tienerfestival We Are Young in Hasselt. Het parket benadrukt dat de jongen nergens van verdacht wordt.- De stad Bree verleent advies en steun aan ALLE landbouwfamilies op haar grondgebied om protest aan te tekenen tegen het stikstofakkoord. Liefst 3 van de 12 rode bedrijven in Limburg liggen in Bree. Zij moeten de deuren sluiten omdat ze een grote impact hebben op de natuur. - Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen groeit uit tot een Europees centrum voor hulp aan wilde dieren. Het centrum zoekt steeds vaker een goede thuis voor grote dieren zoals leeuwen en beren.- Tijdens het Garnizoen festival in Beringen trekt de politie 35 rijbewijzen in. Er worden ook 62 processen-verbaal voor drugs opgesteld. - En Wouter Vrancken is de nieuwe trainer van KRC Genk. Vrancken wordt bij Genk voorgesteld na zijn terugkeer uit vakantie op 4 juni.