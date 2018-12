Politie pakt transmigranten op die uit vrachtwagen vluchten langs E313 in Tessenderlo

Lokale politiezones en het Agentschap voor Natuur en Bos boeken goede resultaten met acties tegen wildcrossers. Enduromotorfietsen, quads en all-terrain voertuigen veroorzaken herhaaldelijk overlast in bossen en op terreinen die beheerd worden ten behoeve van het natuurbehoud. Afgelopen jaar heeft de politie acht overtreders kunnen vatten. Het Parket Limburg, de bevoegde lokale politiezones en de Natuurinspectie hebben sinds 2018 een actieplan waarbij aangepaste hulpmiddelen kunnen worden ingezet tegen wildcrossers. Overtreders komen in een soort opvangtrechter terecht waaruit ontsnappen niet mogelijk is. Vroeger werden de stoptekens van bevoegde personen immers regelmatig genegeerd om zich zo van de controle te onttrekken. Acht overtreders betraptIn 2018 werden succesvol gecoördineerde acties uitgevoerd in de politiezones HANO (Hamont-Achel), Lommel en CARMA (Meeuwen). Zo konden natuurinspecteurs, boswachters en de lokale politie in totaal acht overtreders op een veilige manier staande houden. Twee overtreders zijn gekend bij Natuurinspectie voor gelijkaardige feiten. Alle enduromotorfietsen werden in beslag genomen door het Parket Limburg. Wildcrossen op militair domeinUit deze controles blijkt dat wildcrossen nog steeds populair is in de uitgestrekte Limburgse natuur en waarbij zelfs meer extreme plaatsen niet worden ontzien. Motorfietsen rijden tot op de top van de mijnterrils en doordringen zelfs de absoluut ontoegankelijke militaire domeinen. Ook veroorzaken wildcrossers schade aan kwetsbare biotopen zoals heide en landduinen. Veel bos- en natuurgebieden genieten internationale bescherming doordat zij deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk (de zogenaamde Speciale Beschermingszones: Vogel- en Habitatrichtlijngebieden). 800 euro boete en celstrafJaarlijks ontvangt de overheid ook vele klachten van burgers die zich ergeren. In de Limburgse Hoge en Lage Kempen zullen, ook in 2019, onaangekondigde controles plaatsvinden. Overtreders worden geverbaliseerd en riskeren een geldboete van minimum 800 euro en/of een gevangenisstraf van één maand tot twee jaar. De motorfietsen kunnen daarenboven door de rechter verbeurd verklaard worden.