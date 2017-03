Politie treedt streng op tegen foutparkeerders aan hogeschool PXL

Vanaf volgende week zal de politie Limburg Regio Hoofdstad intensief controleren op hinderlijk parkeren op de parkings rond de campussen van Hogeschool PXL. Wie foutparkeert, mag zich verwachten aan een serieuze boete. De parkings rond de campussen van Hogeschool PXL staan regelmatig overvol. Voertuigen staan er dubbel geparkeerd of gewoon in de berm. Dit zorgt vaak voor frustraties bij bestuurders en creëert onveilige situaties. Daarom zal de politie Limburg Regio Hoofdstad in de week van 13 maart extra controles houden op hinderlijk parkeren. Boetes van 55 tot 110 euro"Onze ploegen zullen onder andere de parkings aan de Vildersstraat, aan het zwembad en voor de gebouwen A en F van Hogeschool PXL aandoen," zegt korpschef Philip Pirard. "Voertuigen die hinderlijk geparkeerd staan, krijgen een boete van 55 euro. Staan ze bijvoorbeeld op het voetpad, het fietspad of de verhoogde berm dan bedraagt de boete zelfs 110 euro." Wagens die het in- of uitrijden voor andere voertuigen of voor de hulpdiensten verhinderen, worden getakeld. Dan komt er een takelkost van 150 euro bovenop de boete. Asociaal parkeergedrag Deze week houdt de studentenraad van Hogeschool PXL alvast een sensibiliserende actie om medestudenten te wijzen op asociaal parkeergedrag en om alternatieve parkings te promoten. Ook KTA neemt deel aan de actie, gezien zij ook vaak gebruik maken van de parkings. "We zijn erg tevreden dat de studentenraad samen met de politie en de stad Hasselt haar schouders onder deze actie zet," zegt Habib El Ouakili, schepen van mobiliteit van de stad Hasselt. "Op deze manier werken we allemaal samen om de parkeermoeilijkheden in de omgeving meer beheersbaar te maken."