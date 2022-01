Politie valt in vol ornaat binnen in huis in Kortessem

door David Bijnens

Het bijzonder bijstandsteam van de politie is gisterenavond binnengevallen in een woning in de Kapittelstraat, in het centrum van Kortessem. Een gast van de bewoner meende een slag of schot gehoord te hebben. Het bleek uiteindelijk om een vals alarm te gaan.

De man, die op bezoek was bij een vriend in Kortessem, verwittigde in de vooravond zelf de politie. Hij had een slag of schot gehoord in het huis, en dacht dat er een indringer binnen was. Het Limburgs bijzonder bijstandsteam kwam ter plaatse, net als agenten van de lokale politiezones Kanton Borgloon en Tongeren-Herstappe. De Kapittelstraat werd afgesloten en er kwam uit voorzorg ook een ambulance ter plaatse. Maar al snel bleek dat er niemand in het huis was, waarop de politie weer vertrok. Er werd niemand gearresteerd.