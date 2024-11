Ruilt Bart De Wever Vooruit in voor de Open VLD bij de vorming van een federale regering? De Wever heeft de Open VLD uitgenodigd voor een gesprek en de partij gaat hier op in en is bereid om te komen luisteren. Maar dat betekent nog niet dat Open VLD het licht op groen zet voor onderhandelingen. Dat zegt kamerlid Steven Coenegrachts. Het is geweten: de nieuwe nummer 1 van de Vlaamse liberalen in Limburg is een koele minnaar van regeringsdeelname. Hij zei al onmiddellijk na de electorale opdoffer in juni dat zijn partij toe is aan een oppositiekuur.