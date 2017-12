Politieagente aangereden in Riemst

Het busverkeer in de regio Sint-Truiden is vanmorgen verstoord, nadat chauffeurs van stelplaats Sint-Truiden spontaan het werk hebben neergelegd. De spontane actie is het gevolg van een nachtelijke inbraak in de stelplaats van De Lijn. De chauffeurs zeggen te kampen met een sterk onveiligheidsgevoel. Zij vragen dat er dringend werk gemaakt wordt van extra veiligheidsmaatregelen. Op de stadslijnen S1 en S2 en op de belbussen 729 Sint-Truiden-Jeuk en 734 Sint-Truiden – Heers rijdt vrijwel geen enkele bus. Verder is er ook hinder op de streeklijnen: 3, 5, 21a, 23a, 26, 30, 38, 41, 42, 105 en 130 Momenteel is er een gesprek tussen personeel, directie en vakbonden aan de gang.