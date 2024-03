Politiek moet laagdrempeliger worden voor jongeren

door Roos Rutten

Jongeren van 16 en 17 jaar moeten gaan stemmen voor de Europese verkiezingen. Het is vaak die leeftijd die amper met politiek in aanraking komt. Iets waar dringend iets aan gedaan moet worden aangezien het heel belangrijk is dat die jongeren weten waarvoor ze stemmen. Daarnaast zijn er ook te weinig jongeren die effectief in de politiek zitten, dus is er voor hen ook een gebrek aan representatie. CD&V-kandidaat voor het Europees parlement Chelsea Nsuti, zelf nog maar 23, schreef er een opiniestuk over.