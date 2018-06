Politieke partijen vinden amper kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

De politici in Herk-de-Stad mogen volgende week op de koffie bij de raad van bestuur van het Jessa Ziekenhuis. Ze krijgen de kans om te pleiten voor het behoud van de revalidatiekliniek in Herk. Er is immers sprake van een verhuizing van Sint-Ursula naar Hasselt in 2027. Toch zal er weinig in te brengen zijn tegen de financiële surplus van een verhuizing naar Hasselt.