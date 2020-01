Politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken krijgt AED-toestel in combi's

56 doden en 2.000 besmette patiënten. Het Coronavirus duikt intussen in een tiental landen op. Het vaccin staat nog in de kinderschoenen. Maar toch is er geen reden tot paniek of massahysterie. Dat zegt Peter Messiaen, infectioloog in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis. Het mortaliteitscijfer van het virus ligt met drie procent bijzonder laag. En de ziekenhuizen in de westerse wereld zijn goed uitgerust om de verspreiding van het virus in te dijken. Zo ook de Jessa Travel Clinic in Hasselt. Er is zelfs een quarantainekamer voor het geval er een patiënt besmet zou raken met het Coronavirus.