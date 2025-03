POM Limburg wil dat luchthaven Luik uitbreidt: "Belangrijk voor logistieke keten in Limburg"

door David Bijnens

Er zijn nog uitbreidingsmogelijkheden aan de luchthaven van Luik en die moeten ook gebeuren. Dat is de mening van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM Limburg, vertelt voorzitter Tom Vandeput in onze nieuwe reeks 'De weg naar morgen'. Luik, dat gespecialiseerd is in cargovluchten, wil het aantal vluchten uitbreiden. Maar die plannen stoten al jaren op protest. Buurtbewoners klagen van overlast en vrezen dat die alleen maar erger zal worden. Volgens Vandeput speelt de luchthaven een belangrijke rol in de logistieke keten van Limburg. Dus uitbreiden is belangrijk. Maar met respect voor de buurtbewoners, verduidelijkt hij.