De 22-jarige mondhygiëniste Emma Pareng uit Velm bij Sint-Truiden vraagt om meer mogelijkheden voor een terugbetaling van haar diensten te krijgen bij de ziekenkas. Sinds enkele jaren is het beroep erkend in ons land, maar door corona geraakte het wat ondergesneeuwd. Een mondhygiënist is geen tandartsassistent. Een mondhygiënist doet wat eigenlijk de allereerste stap zou moeten zijn binnen de tandverzorging in België. “Maar we worden nog te vaak miskend”, zegt Pareng.