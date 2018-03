Premier laat onderzoek uitvoeren naar F16-rapport

Na 50 jaar neemt de Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren een nieuwe start. De Vlaamse regering beslist morgen over de startnota van de Noord-Zuid als complex project. Alle scenario's worden onderzocht en het plan MER kan beginnen. Over een jaar zouden we het voorkeurtraject moeten kennen en dan zou de schup snel in de grond kunnen. Vrij uniek: meerderheid èn oppositie in Limburg zijn het over de aanpak eens.