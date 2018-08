Prestigieuze tentoonstelling Tim Burton opent in Genk

Nog een nachtje slapen en dan is het zover! 15 augustus gaat Pukkelpop van start. Weet jij al naar welke bands je gaat kijken? Of heb je eventueel nog een plekje vrij? Kijk dan zeker tussen de tips van onze journalisten. Ze raden je 5 must-see optredens aan! Vandaag geven we je de top vijf van onze journalist Margo Ombelets: Angèle: woensdag om 21u30 in de Dance Hall “In oktober bracht Angèle haar hitsingle La Loi de Murphy uit. Niet veel later scoorde ze met Je veux tes yeux. En nu is er weer La Thune. De zus van rapper Roméo Elvis brengt de ene hit na de andere. Een hoge dosis zelfhumor, een eigenwijze kledingstijl, maar vooral een engelachtige stem en leuke, luchtige melodietjes. En daarom naam prijkt haar naam op zowat elke festival-affiche deze zomer.”Arcade Fire: donderdag om 23u30 op de Main Stage “Een paar maanden geleden zag ik het concert van Arcade Fire in het Sportpaleis. En was I glad I put my money on them. Een concert van wereldniveau. Mijn verwachtingen voor hun optreden op Pukkelpop liggen dus érg hoog. De Canadese band zal de weide in vuur en vlam zetten. Niets minder.”N.E.R.D: vrijdag om 20u45 op de Main Stage “N.E.R.D is back! Wat een verrassing toen er na zeven jaar niets, ineens de plaat ‘No One Ever Really Dies’ kwam. Benieuwd of de intussen 45-jarige Pharrell de festivalgangers nog kan hypnotiseren met zijn muziek én ze even hard laat moven als enkele jaren geleden.”J. Bernardt: zaterdag om 17u35 op de Main Stage “Balthazar-frontman Jinte Deprez heeft bewezen dat hij het alleen ook perfect kan. Wicked Streets, Calm Down, The Other Man,… Ik heb hem nog nooit live kunnen zien. Maar de laaiend enthousiaste reviews na zijn passage in De Roma, stellen me gerust. Hier moet ik bij zijn.” Frankie: elke festivaldag op Petit bazar “Een zanger, twee gitaristen, een basgitarist, een drummer en 5 gemotoriseerde poppen. Dat lees je goed. Deze muzikale creatievelingen maakten een gemotoriseerde poppenband. Zelf omschrijven ze hun muziek als Tropical Noise met hyperkinetische oerkreten. Allen daarheen!” FRANKIE (band) from Simon `lynen on Vimeo.