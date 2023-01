In het natuurgebied van Kelchterhoef in Houthalen-Helchteren organiseren Levi en Gina vanavond de New Years Night trail. Het evenement staat in het teken van Renée Daniëls, hun zesjarig dochtertje dat vijf jaar geleden stierf aan een onbekende ziekte. Om haar te gedenken organiseren ouders Levi en Gina een herdenkinsgroute door Houthalen. Daarnaast zamelen ze ook geld in voor het Kites zorgteam dat hen begleidde tijdens de moeilijkste periode. Al meer dan 300 lopers hebben zich aangemeld.