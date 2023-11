Proces over dodelijke brand in Beringen

door Dirk Billion

Vrijdag start in Hasselt het proces over de brand in een verlaten winkelcomplex in Beringen waarbij twee brandweermannen om het leven kwamen. Een 22-jarige man uit Heusden-Zolder zal zich er moeten verantwoorden. Twee van zijn kompanen zijn ook verdacht, maar waren op het moment van de brand in 2019 minderjarig. Zij komen er met een berisping vanaf. De dodelijke brand vier jaar geleden kostte het leven aan Chris Medo en ­Benni Smulders van het Heusdense korps. Er is in vier jaar tijd veel gebeurd maar afgesloten is de zaak allerminst. De littekens blijven, de brandweermannen zullen nooit vergeten worden.