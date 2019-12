Professor diversiteit UHasselt: "Uitspraken Hoeyberghs zijn ongehoord anno 2019"

- Meer dan 300 mensen dienen klacht in tegen Jeff Hoeyberghs wegens het maken van vrouwonvriendelijke opmerkingen tijdens een lezing. Ook de Orde der Artsen opent een onderzoek. Jeff Hoeyberghs zelf is zich van geen kwaad bewust en beweert dat hij enkel de waarheid sprak.- Het Ziekenhuis Oost-Limburg neemt het ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik over. Volgens de directies zullen er geen ontslagen vallen.- De assisenzaak over de kappersmoord had nooit voor het hof van assisen behandeld mogen worden volgens advocaat Bert Vanmechelen. Volgens hem was het dossier te complex voor een volksjury.- Volgens ex-burgemeester Frieda Brepoels moet er naar een andere locatie in Limburg gezocht worden voor het asielcentrum in Bilzen.- En Racing Genk wil stunten in de Champions League tegen Napoli met de 17-jarige Maarten Vandevoordt in doel.