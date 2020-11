Professor PXL legt uit waarom Trump de tellingen wil stilleggen

Er heerst grote ongerustheid bij de Amerikaanse militairen in Limburg. Zij brachten hun stem uit per post, want door de coronacrisis was er geen alternatief. Dat Trump vanochtend de telling wilde stilleggen, zet de Limburgs-Amerikaanse militairen in Zutendaal buiten spel. Hun stembiljetten moeten nog toekomen. Zij stemden dan ook voor Biden. Trump maakt immers ruzie met de NAVO en dat bedreigt hun job hier in Limburg.