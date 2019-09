Protest tegen Loonse kippenstal zwelt aan

Dinsdag opent een nieuw recyclagepark in Hechtel-Eksel. Hout achterlaten wordt vanaf dan betalend. Dat zorgt vandaag en morgen voor chaos aan het oude park. Iedereen wil nog snel van zijn hout af.Sinds het verbod op pesticides groeit het onkruid weelderig op de Limburgse kerkhoven. In Bilzen was het een verkiezingsthema, er worden extra gemeentearbeiders ingezet. De lerarenopleiding van PXL leidt de studenten op in een echte klassituatie. Inclusief leerlingen. Of de Brexit nu met of zonder handelsakkoorden gebeurt, het zal de Limburgse economie pijn doen. Voka Limburg installeert een helpdesk voor ongeruste ondernemers.En we gaan naar Overpelt waar in in Sint-Oda de bewoners met een beperking kunstenaars hebben geïnspireerd.