Provincie wil kolenspoor kopen om toerisme rond mijnsites verder te ontwikkelen

De afslanking van de provincies is vooral een idee dat in Antwerpen leeft, in Limburg wordt het minder gedragen, ook bij de N-VA. Dat is de analyse van Luc Moons, politiek journalist bij deze zender. De helft van de Limburgse burgemeesters pleit ervoor om de bevoegdheden van de provincie opnieuw uit te breiden. Eén ding is zeker, de rol van de provincie wordt de inzet van de verkiezingen.