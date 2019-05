Psychiatrisch ziekenhuis Asster bouwt aan de toekomst

Met het eerste Veganfestival in Limburg willen drie studenten Communicatiemanagement van Hogeschool PXL het cliché rond veganisme doorbreken en laten zien dat een leven zonder dierlijke producten te eten en te gebruiken haalbaar is. Naast bedrijven die voor veganistische gerechten en drank zorgen, zijn er ook standhouders die aanwezig zijn met vegan producten. Veganisme wekte de laatste jaren interesse op bij veel mensen. Steeds vaker zetten individuen de stap naar deze levenswijze en zweren ze het gebruik van dierlijke producten af. In Gent, Antwerpen en Brussel werden al Veganfestivals georganiseerd, maar in Limburg was er nog geen sprake van. Dat motiveerde de studenten om het festival in provinciehoofdstad Hasselt te organiseren: "Wij organiseren dit festival zodat Limburgers niet meer verder moeten reizen als ze daarin geïnteresseerd zijn," zegt Kenny Surinx, organisator van het festival. "Ons hoofddoel is het creëren van bewustzijn van het belang van duurzaam en ecologisch leven," vult organisator Maude Moors aan. Lokale bedrijven Tijdens het festival nemen er verschillende lokale restaurants plaats op het plein, zoals Origino, de Groene Nomade en PXL-Catering. "We vinden het een tof initiatief dat studenten dit evenement organiseren, omdat wij als de catering van de hogeschool ook veganistische gerechten en drank aanbieden. We kijken alvast uit naar het festival,” aldus Rudy Rampelberg, diensthoofd PXL-Catering. Naast vegan eten, zullen er ook vegan drankjes, desserts, en andere producten zoals zeep, douchegel, make-up en gsm-hoesjes te koop zijn. Op het festival zullen verschillende bands optreden. Aandacht voor mens en milieu De organisators maken geen gebruik van printmedia in hun reclamecampagne. De inkleding van het festival bestaat uit verschillende plantjes die na afloop teruggaan naar de leverancier. De ligging van het festival maakt het evenement voor iedereen toegankelijk. Het veganfestival gaat zaterdag 4 mei door in het PXL-Congress van 12 uur tot 19 uur. Aanvankelijk zou het evenement plaatsvinden op het Molenpoortplein, maar door de slechte weersverwachting, wijken de organisatoren uit naar het congresgebouw van Hogeschool PXL aan de Hasseltse Elfde-Liniestraat.