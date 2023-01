De jonge filmmaker Bram Ekkel heeft een documentaire gemaakt over thuisloze jongeren in het Credohuis. Dat is een plek waar thuisloze jongeren terecht kunnen voor een jaar, waarna ze worden begeleid naar een eigen thuis. Volgens de regisseur zit de reguliere opvang voor thuisloze jongeren vol en met de film wil hij die problematiek aankaarten. Voor zijn documentaire volgde hij een aantal thuisloze jongeren in Pelt, en het is ook meteen het sluitstuk van zijn opleiding Televisie-Film aan de LUCA School of Arts in Genk.