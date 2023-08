Pukkelpop strijkt dit weekend al neer in binnenstad met PKP DWNTWN

En eruit gaan doen we met muziek, want vanavond staat Vlaanderen Muziekland in Bilzen. Acht Vlaamse en Nederlandse artiesten zullen tussen half negen en half elf de revue passeren op het podium op de Markt. Bekende namen onder wie Belle Perez, Magriet Hermans en Ozark Henry brengen een tweetal nummers. In de gietende regen moesten de artiesten in de namiddag soundchecken, we konden spreken met Gio Kemper en Olivia. Zij hopen alvast op een streepje zon vanavond.