Pukkelpop trekt stekker eruit

Het rustige zomerweer van afgelopen dagen maakt dit weekend plaats voor een wisselvallig weertype. De kans op (onweers)buien neemt toe en lokaal kan het flink doorplenzen. Vooral zaterdag ziet het er naar uit dat er heel wat regen zal vallen in onze provincie. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft de wachtbekkens leeggemaakt, en er is in principe voldoende capaciteit om de voorspelde neerslaghoeveelheden op te vangen. Maar lokale overlast is niet helemaal uitgesloten. Dit weekend neemt de kans op regen- en onweersbuien toe en daarmee komt een eind aan het rustige zomerweer. In de avond en in de nacht naar zaterdag neemt vanaf het zuiden de bewolking toe en in het tweede deel van de nacht bereiken aan de Franse grens de eerste buien van een buiengebied ons land. Zaterdag broeierig warm met stevige (onweers)buienOp de eerste dag van het weekend breidt het gebied met buien zich vanaf het zuiden over het land uit. Vooral tijdens de namiddag kan het flink regenen en tijdens de buien is er ook kans op onweer. Een matige wind uit een overwegend zuidelijke richting zorgt voor aanvoer van warme lucht en de temperatuur stijgt naar 21 graden in de Hoge Ardennen en naar 24 tot 25 graden in het centrum, Limburg en de Gaumestreek. Aan zee wordt het 22 tot 23 graden. Door een hoge luchtvochtigheidsgraad voelt het broeierig warm. In de avond neemt het aantal buien af, maar helemaal droog wordt het niet want er blijft kans op enkele lichte buien. Ook zondag regen- en onweersbuien Zondag blijft het onstabiel zomerweer met in de loop van de dag opnieuw buien. Tijdens de buien is wederom onweer mogelijk. Lokaal kan veel regen in korte tijd vallen, maar tot overstromingen zal het niet leiden. Met maxima van 20 graden op de Ardense toppen tot 25 graden in de Kempen is het iets minder warm dan op zaterdag, wel voelt het nog steeds broeierig warm aan. Er waait een matige wind uit een zuidelijke richting later draaiend naar het zuidwesten. Bron: Meteovista