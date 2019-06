Politiek PVDA coöpteert Ayse Yigit in de senaat

De PVDA coöpteert Ayse Yigit in de senaat. Zij is voor de partij in heel Vlaanderen de enige gecoöpteerde senator. Daarmee stuurt de PVDA Limburg voor het eerst drie mandatarissen naar Brussel. Kopstuk Kim Dewitte zetelt in het Vlaams parlement. Genkenaar Gaby Colenbunders raakte via de lijst in Luik verkozen voor het federaal parlement. Ayse Yigit was vanmiddag onze studiogast. Ze is de eerste senator ooit voor PVDA.