PVDA hoopt op sterk links front na 26 mei

Het goede aan de verkiezingen is dat we deze keer de Limburgse toppolitici echt kunnen leren kennen. In een reeks interviews legt Armand Schreurs voor TV Limburg alle kandidaten een half uur lang op de rooster over alles behalve politiek. Wie zijn ze? Wat houdt hen bezig? En waarvoor staan ze? Vandaag Els Robeyns, burgemeester van Wellen, Vlaams volksvertegenwoordiger en SP.A-lijsttrekker voor het Vlaams parlement. Het interview van een half uur kan u om middernacht zien op TVL en op onze website.