Elise Mertens is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finale van de US Open. De Hamontse verloor in twee sets van de Wit-Russische Viktoria Azarenka. Setstanden waren 6-1 en 6-0. De service van Elise Mertens liep niet in de eerste set, terwijl Azarenka bijzonder sterk stond te tennissen. Mertens bood wel weerwerk, maar de cruciale punten waren wel voor de Wit-Russische. In geen tijd stond 6-1 op het bord.Ook in de tweede set bleef Azarenka de Hamontse onder druk zetten. Mertens kampte met een te hoge foutenlast, terwijl de voormalige nummer 1 van de wereld een bijzonder hoog niveau bleef halen. Elise Mertens bleef knokken voor elk punt, maar Azarenka was simpelweg te sterk. Na iets meer dan een uur spelen was het 6-1 en 6-0.Net zoals vorig jaar eindigt de US Open van Elise zo in de kwartfinale. Ze mist zo een unieke halve finale tegen Serena Williams.