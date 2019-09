PXL peilt met app naar psychisch welbevinden van leerlingen

Bij de academische opening van de UHasselt en de Hogeschool PXL heeft gouverneur Reynders uitgehaald naar de onderhandelaars voor een nieuwe Vlaamse regering in Brussel. "Het zal snel duidelijk worden of men ons in Brussel als een volwaardige partner of als het park van Vlaanderen beschouwt", zei de gouverneur. Hij zit daarmee op één lijn met de rector van de UHasselt, die 12 nieuwe richtingen vraagt. De zaak zorgt voor politieke hoogspanning.