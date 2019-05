PXL-studenten organiseren eerste veganfestival in Limburg

Opnieuw een mooie erkenning voor dr. Hannelore Bové, post-doctoraal onderzoekster aan UHasselt. Het wetenschappelijk tijdschrift EOS heeft haar genomineerd als één van de vijf laureaten voor de EOS Pipet. Die prijs bekroont de meest beloftevolle jonge wetenschapper van Vlaanderen. Het blijft nominaties en prijzen regenen voor dr. Hannelore Bové. In februari nam Forbes Magazine haar nog op in hun prestigieuze '30 under 30'-lijst. Nu is Hannelore één van de vijf laureaten voor de Eos Pipet, een prijs voor meest beloftevolle jonge wetenschapper van Vlaanderen. De prijs wordt uitgereikt door het tijdschrift Eos Wetenschap Magazine i.s.m Jonge Academie. "Extra motivatie""Uiteraard ben ik erg blij met mijn nominatie voor de Eos Pipet, Het blijft nog altijd heel speciaal om zoveel erkenning te krijgen vanuit verschillende hoeken," zegt Hannelore. "Zeker omdat dit een belangrijke prijs is voor jonge wetenschappers in Vlaanderen. Het blijft mij dan ook iedere dag motiveren om door te gaan met mijn onderzoek." Impact luchtvervuiling op lichaamHannelore Bové is genomineerd voor haar onderzoek naar de impact van luchtvervuiling op het menselijk lichaam. Samen met haar collega’s slaagde ze erin om met lasers schadelijke roetdeeltjes te doen oplichten in bloed- en urinestalen. "Roetdeeltjes in de longen kunnen zo klein zijn dat je ze zelfs met een microscoop niet kan zien. Met deze laser kan dat wel," vertelt Hannelore. De volgende jaren zal zij nu onderzoeken welk effect die roetdeeltjes hebben op ons lichaam en welke ziektes er gelinkt kunnen worden aan het inademen van roetdeeltjes. StemmenVijf Vlaamse wetenschappers zijn genomineerd voor de Eos Pipet. Op 25 mei zal ieder van hen hun onderzoek presenteren aan een jury op het wetenschapsfestival Sound of Science. Die avond wordt ook de winnaar bekend gemaakt. Er is ook een publieksprijs. Stemmen voor Hannelore Bové kan op www.eoswetenschap.eu/eospipet2019.