In 1B won Lommel gisteren al van dichtste concurrent Deinze. Aan de Gestelsedijk werd het 4-1. De Noord-Limburgers blijven zo leider in de Relegation Play-offs. Ook kapitein Glenn Neven werd gisteren nogmaals in de bloemetjes gezet voor de eigen fans. Hij speelde z’n 301ste wedstrijd voor Groen-Wit.