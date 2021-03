De Vlaamse overheid gaat dit weekend in heel Vlaanderen verhoogd toezicht houden op sluikstorten en zwerfvuil in alle bos- en natuurgebieden in Vlaanderen. Dat kondigt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir aan. Een bijzonder zonnig weekend staat voor de deur. De natuurinspecteurs en boswachters van Natuur en Bos zullen dit weekend prominent in de natuurgebieden aanwezig zijn om bezoekers attent te maken op het netjes achterlaten van de natuur en overtreders te verbaliseren. De lokale toezichthouders van de lokale besturen zijn gevraagd om de actie op het terrein de komende weken te versterken om met vereende krachten nog meer resultaat te bereiken. Door het mooie weer trekken steeds meer mensen naar de natuurgebieden en ook dit weekend wordt bijzonder veel volk verwacht richting onze bossen en onze natuur. "Meer volk zorgt echter ook voor meer overlast. De laatste weken valt vooral het extra zwerfvuil op. Mensen houden een picknick of aperitiefmoment in de natuur en laten zomaar hun afval achter. Lege blikjes, plastic flessen, sigarettenpeuken, verpakkingsfolie,… de lijst aan rommel is eindeloos. Mensen mogen uiteraard genieten van de praal en pracht van onze natuur, maar wanneer ze hun afval zomaar achterlaten in de natuur moeten we daar op reageren", zegt Demir. De actie dient vooral om te sensibiliseren, maar overtreders die betrapt worden op achterlaten van zwerfvuil zullen wel geverbaliseerd worden. "Onze natuur in Vlaanderen is kwetsbaar, we moeten er dan ook goed zorg voor dragen. Het achterlaten van afval is niet enkel geen zicht, het kan ook bijzonder schadelijk zijn voor planten en dieren. Met deze actie hoop ik dat besef te vergroten. We roepen iedereen op om altijd zijn of haar afval mee naar huis te nemen. Dat is een kleine moeite en is absoluut niet te veel gevraagd", besluit Demir.