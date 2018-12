Vanmiddag, op het ogenblik dat de koning het ontslag van de regering aanvaardde, hadden Wouter Beke en Patrick Dewael, 2 hoofdrolspelers uit de Wetstraat, andere verplichtingen. Ze werden in Hasselt verwacht om de eed af te leggen als burgemeester. In totaal passeerden vandaag 11 burgemeesters bij de gouverneur. Nog 9 te gaan. 7 burgemeesters leggen op 2 januari de eed af. Tom Thijsen in Kortessem en Bruno Steegen in Bilzen moeten wachten, want daar wordt de verkiezingsuitslag betwist.