Racing Genk blijft leider na spectaculaire comeback in Antwerpen

“Ik verwacht dat we onze sterkhouders in januari kunnen houden.” Dat vertelde Peter Croonen, voorzitter van Racing Genk gisteren in TVL Sportcafé. Genk lijkt op weg naar een uitzonderlijk seizoen, en dat beseffen ook de spelers volgens Croonen. Bij Genk hopen ze dan ook op het allerhoogste, de titel dus, maar het woord “titelkandidaat” wil de voorzitter nog niet in de mond nemen.