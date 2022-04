Zondag is het opnieuw de jaarlijkse hoogdag van het Vlaamse wielervoorjaar met de Ronde van Vlaanderen. Een zieke topfavoriet Wout van Aert is twijfelachtig, en dus zijn Van der Poel, Pidcock of Benoot de meest genoemde namen bij de kanshebbers. Op een nieuwe Limburgse overwinning is het intussen al 37 jaar wachten. Toen won Eric Vanderaerden de Ronde. De kans op Limburgs succes is ook zondag beperkt, tenzij Tim Wellens voor een verrassing zorgt. De Truienaar is alvast goed in vorm en paste de Ronde op eigen vraag in zijn programma in.