door Geert Kusters

Naar het voetbal dan, want daar is Racing Genk na bijna 7 maanden zijn leidersplaats in de competitie kwijt. Genk ging thuis met 1-2 onderuit tegen een bitsig Union, terwijl Club Brugge met 5-0 ging winnen op het veld van AA Gent. Het was de eerste thuisnederlaag van Genk én ook de eerste 0 op 6 dit seizoen, en dat in een cruciale fase van de competitie. Een mokerslag.