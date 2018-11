Racing Genk kan de titelambities niet langer wegsteken en is klaar voor de topper

Nina Derwael heeft goud gepakt op het WK turnen op de brug met ongelijke leggers. Het is de eerste gouden medaille ooit voor een Belgische gymnast. Derwael legde een praktisch foutloze proef af, en kreeg van de jury in Quatar 15.200 punten, 500 punten meer dan runner up Simone Biles. Gisteren in de allround finale miste de Truiense met een vierde plaats nog op een haar na het podium. Meer in ons nieuws van 18u30