De bodemverontreiniging als gevolg van de zware zinkindustrie staat opnieuw op de politieke agenda in Lommel. 15 jaar geleden werd het dossier door de stad quasi afgesloten omdat de bodemwaarden in orde bleken, maar bij Groen vragen ze zich af of er geen opvolging nodig is. Volgens de partij moet Lommel aandacht hebben voor de concentraties cadmium in de bodem. Is er nog altijd een risico voor de bevolking? En zo ja, hoe groot is dat dan? De stad gaat nu nieuwe staalnames doen.