Voor het eerst in zijn bestaan kan Racing Genk zich plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. Genk moet morgen dan wel voorbij het Roemeense Astra Giurgiu geraken. De heenwedstrijd in Roemenië eindigde op 2-2. Genk-coach Albert Stuivenberg heeft vertrouwen, maar wil niet zeggen dat Genk morgen de favoriet is.