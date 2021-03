De sportsector hoopt vrijdag op de eerste versoepelingen voor outdoorsporten en een duidelijk en concreet relanceplan voor alle sporten. "De tijdlijn naar de lente van de vrijheid moet er zeker komen, net als het antwoord of onze clubs vanaf de paasvakantie opnieuw sportkampen kunnen organiseren. Ook hoe de heropstart van de indoortrainingen voor alle leeftijden zal georganiseerd kunnen worden, moet op de agenda staan. Veilig, georganiseerd sporten zou een enorme mentale boost aan de bevolking geven", stelt de Vlaamse Sportfederatie. De Vlaamse Sportfederatie begrijpt dat brede versoepelingen op korte termijn niet aan de orde zijn. Toch vragen ze dat de sportsector vrijdag een duidelijk plan krijgt met een bijhorende tijdlijn voor noodlijdende sportclubs. "De sportsector is een zeer diverse sector, wat een gedifferentieerde aanpak vergt. In het licht van de onzekere pandemiecijfers is dit juist een kans om de sector stapsgewijs te laten heropstarten. Zo kunnen er strenge criteria gelden, die geleidelijk versoepelen bij dalende besmettingscijfers en/of ziekenhuisopnames. Vrijdag moet er echt dringend duidelijkheid komen wat voor onze sector binnen strenge veiligheidsmaatregelen mogelijk is en wat de roadmap zal zijn richting de lente van de vrijheid, zoals onze premier dit mooi verwoordde," zegt Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie.Alle sporten apart bekijken en timings geven De Vlaamse Sportfederatie heeft samen met haar federaties en clubs een vooruitzicht en timings nodig om te weten of ze nog iets van hun seizoen kunnen maken en welke voorbereidingen ze wanneer moeten treffen om veilig te kunnen heropstarten. "Vrijdag moet daar verandering in komen. De politiek mag alle sporten ook niet als één geheel zien. Elke sportdiscipline is anders. In bepaalde sporttakken zien clubs 30 tot 40 procent van hun leden afhaken, terwijl ze opnieuw coronaveilig zouden kunnen beginnen trainen, mits naleving van strenge regels."Sportkampen tijdens paasvakantie blijven vraagtekenDe paasperiode is de belangrijkste periode van het jaar voor zowel de sportfederaties als de sportclubs om extra centen in kas te krijgen. Organisatoren blijven voorlopig in het ongewisse en kunnen niet starten met de organisatie van de kampen, laat staan de inschrijvingen en de praktische regelingen."Onze clubs en federaties hadden graag duidelijkheid gekregen of ze sportkampen kunnen organiseren met Pasen. Wordt de regeling van de krokusvakantie doorgetrokken naar de paasvakantie? De Vlaamse Sportfederatie dringt aan op een extra versoepeling voor de groep 13 tot 18-jarigen. Inschrijvingen starten best nu om alles goed te organiseren. Sportclubs kunnen sportkampen volgens ons voor alle leeftijden vanaf de paasvakantie perfect veilig en op een verantwoorde manier organiseren. Alle clubs zijn bereid om hiervoor extra inspanningen te leveren. Sporten is een welgekomen afwisseling nu de Vlaming met Pasen al niet echt op reis kan. Bovendien zorgt zo’n kamp al snel voor enkele duizenden euro’s aan inkomsten voor de clubs," aldus Koen Umans van de Vlaamse Sportfederatie.Ook indoorsporten moeten geleidelijk aan kunnen opstarten"Ook de indoorsporten snakken ernaar om opnieuw te kunnen starten met trainen. De federale regering moet stoppen met alle sporten over dezelfde kam te scheren op vlak van trainingen, competities en toernooien. Een basketbaltraining met 12 spelers is niet hetzelfde als een tennistraining met 2. Voor elke sportdiscipline zijn de maatregelen en de timing van de heropstart anders. Voor indoorsporten kunnen er strenge normen worden opgelegd op vlak van densiteit, ventilatie en meting van luchtkwaliteit zoals die in andere sectoren ook gelden zodat ook zij geleidelijk kunnen heropstarten.," zegt Koen Umans.Verbod op competities op de schopTot slot willen de Vlaamse sportclubs ook het algemene verbod op competities op de schop. Sommige disciplines zijn namelijk disproportioneel hard getroffen door de competitieban. In heel wat sporten, zoals bijvoorbeeld golf, tennis en kajak zouden wedstrijden nu al veilig georganiseerd kunnen worden, stelt de Vlaamse Sportfederatie. "Ook hierover moet het nieuwe Overlegcomité vrijdag echt duidelijkheid bieden."