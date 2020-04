Ramadan start vandaag in moeilijke omstandigheden

In ons land zijn de afgelopen 24 uur 1.496 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het gaat om een forse stijging in vergelijking met de laatste vijf dagen. Zo was het aantal besmettingen dinsdag (973), woensdag (933) en donderdag (908) zelfs onder de 1.000 gedaald. Het aantal ziekenhuisopnames daalt wel weer verder. In ons land zijn de laatste 24 uur 190 mensen overleden aan Covid-19. Het totaal aantal overlijdens ligt nu op 6.679. De afgelopen 24 uur zijn in ons land 210 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, 322 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten in het ziekenhuis op 4.355. Dat is een daling van 172. Er liggen 972 mensen op intensieve zorgen, dat is ook een daling van 23. Nog 681 mensen worden beademd, dat is een daling van 22. "Basisregels blijven respecteren"Dat er nu een stijging is in het aantal besmettingen, is volgens de viroloog Steven Van Gucht niet meteen een probleem. "Het virus blijft circuleren. We moeten ons daar bewust van zijn dat dat ook in de maand mei zo zal zijn. Dat is niet erg, maar de basisregels blijven volgen is cruciaal. De belangrijkste: wie ziek is, blijft dus thuis. Respecteer de social distancing en was regelmatig de handen," zegt viroloog Steven Van Gucht. "Geen stijging na paasweekend"Het goede weer tijdens het paasweekend baarde enkele experts zorgen: ze verwachtten eventueel een piek van nieuwe besmettingen omdat het aantal verplaatsingen dat weekend ook hoger lag dan de weekends ervoor. Toch is er volgens viroloog Steven Van Gucht geen stijgend effect te zien. "We zien de voorbije dagen vooral een dalende trend. Misschien waren de cijfers nog lager geweest als iedereen thuis was gebleven dat weekend, maar dat zullen we nooit weten".