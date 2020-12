Ravage op E313 na kettingbotsing

De Grevensmolenweg in Sint-Truiden is voortaan een schoolstraat, die op bepaalde momenten van de dag enkel toegankelijk is voor fietsers en voetgangers. De straat zal van maandag tot en met vrijdag bij het begin en het einde van de schooltijd automatisch afgesloten worden met een slagboom, om het gemotoriseerd verkeer buiten te houden. De stad Sint-Truiden hoopt op deze manier de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit aan de schoolomgeving te verbeteren. Het stadsbestuur van Sint-Truiden hecht veel belang aan het creëren van verkeerveilige schoolomgevingen voor kinderen en jongeren. Eind 2018 namen drie Truiense scholen deel aan het proefproject ‘paraat voor de schoolstraat’, rond de invoering van verkeersveilige schoolstraten. De straten van de betrokken scholen werden tijdens het proefproject bij het begin en het einde van de schooltijd afgesloten door middel van nadarhekken, die de doorgang van wagens verhinderden. Dit proefproject werd positief geëvalueerd door de deelnemende scholen. De omgeving van 2 van de 3 betrokken scholen wordt dan ook definitief omgevormd tot schoolstraat. De Grevensmolenweg is als eerste aan de beurt. Geen gemotoriseerd verkeer "De Grevensmolenweg is vanaf vandaag een officiële schoolstraat die automatisch wordt afgesloten met een slagboom. ’s Ochtends is de straat tussen 8u15 en 8u50 enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er na schooltijd geen gemotoriseerd verkeer toegelaten tussen 15u en 15u35 en op woensdag tussen 11u35 en 12u25”, legt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) uit. “Hulp- en nutsdiensten kunnen natuurlijk wel nog steeds passeren. Bewoners krijgen een badge om de straat in te rijden wanneer de slagboom gesloten is en kunnen de straat uitrijden via de Gorsemweg.” Verkeersveilige omgeving Op deze manier wil het stadsbestuur de schoolgaande kinderen van GO! basisschool Momentum en de kleuterafdeling van basisschool Sint-Rita een veilige omgeving bezorgen, zodat ze te voet of met de fiets naar school kunnen gaan. “Een schoolstraat is bovendien goed voor de gezondheid van de ouders en die van de kinderen. De luchtkwaliteit gaat er namelijk op vooruit en ze nemen misschien sneller de fiets of gaan te voet naar school, nu ze niet meer met de wagen voor de schoolpoort kunnen stoppen”, besluit burgemeester Heeren.