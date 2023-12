- In het assisenproces over de martelmoord is de burgerlijke partij geschokt dat sommige getuigen de daders beschrijven als goeie jongens. Volgens de advocaat van de zus van het slachtoffer is het duivels wat de daders hem hebben aangedaan.- De liberalen en socialisten trekken samen naar de gemeenteraadsverkiezingen in fusiegemeente Bilzen-Hoeselt.- In Hasselt krijgt het vernieuwde stadspark stilaan vorm. Waar tot voor kort parkeerplaatsen lagen, worden nog voor Kerstmis 63 bomen aangeplant.- Anneke Salden wint het Sinterklaasdictee van TVL en PXL. De leerkracht Nederlands en Engels maakte niet meer dan vier fouten in het aartsmoeilijke dictee van Rick de Leeuw.- En Sinterklaas verliet vandaag het huis van de Sint in Hasselt. Hij werd uitgewuifd door tientallen enthousiaste kinderen.